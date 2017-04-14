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В Куеде построят объездную дорогу

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Третьяков

В Куеде построят объездную дорогу. Об этом было заявлено на встрече с жителями. Новая трасса обогнет село, и весь транзитный транспорт и пойдет мимо домов. Что еще планируется сделать на юге Прикамья в ближайшее время?

Пока у ребят в куединском детском саду №4 тихий час, воспитатели обсуждают занятия второй половины дня. Кроме игр и прогулок взрослые и дети постоянно заняты творчеством, темы для этого выбирают самые разные. А в ближайшем будущем сотрудники детского сада и ребятишки станут свидетелями большой работы - у их здания появится пристрой, рассчитанный на 60 детей.

Вопрос очереди в детские сады в районном центре полностью не закрывается, но делается очередной шаг в этом направлении. По сути, у детского сада появится новый корпус.

садик

В реконструкцию садика в своё время вложили деньги пермские нефтяники, а сегодня депутат краевого парламента Олег Третьяков приехал в Куеду, чтобы обсудить вопросы строительства нового корпуса, на месте посмотреть выбранную площадку. Кроме детского сада в плане рабочей поездки - встреча с активом района, где Олег Третьяков отчитался о своей парламентской деятельности. Например, удалось сдвинуть с места вопрос строительства объездной дороги в Куеде - протяжённостью почти три с половиной километра.

Третьяков

Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», депутат Законодательного собрания Пермского края: "Проект готов к реализации, и сегодня уже Пермский край выделил первый транш порядка 60 миллионов рублей на проведение подготовительных работ".

Кроме того, обсудили планы сотрудничества района с пермским «ЛУКОЙЛом». За последние десять лет в эту территорию нефтяники вложили почти 470 миллионов рублей. Это и соглашения края и компании, адресная помощь, благотворительные акции, конкурс социальных и культурных проектов.

Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», депутат Законодательного собрания Пермского края: "Колоссальный объём работы вы сделали сами, в том числе и с помощью конкурса".

детки

Что касается детского сада, планируется, что возведение нового корпуса не станет последней стройкой для дошкольного образования в посёлке. На сегодняшний день идёт подготовка типового проекта ещё одного садика на пятьдесят мест.

Метки: в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 14.04.2017 в 11:03 в рубрике - Новости телеканалов

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