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Страшная находка в детском саду: Жители отходят от шока

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лестница

Жуткое утро выдалось у жителей дома по адресу Костычева, 25 в Перми. На металлических лестницах черного входа в детский сад повесился молодой человек. 

Достаточно оживленная по меркам правого берега Перми улица, но стоит сделать несколько шагов в глубь двора, и здесь уже тишина. Тут и произошло ЧП.

В этом дворе на Костычева, 25 сегодня ночью, скорее всего, повесился молодой человек. На высоких металлических лестницах черного входа в частный детский сад. По словам жителей ближайшего дома, место ему было хорошо известно, сам он из соседнего барака. Говорят, состоял на учете в психбольнице. Первыми его увидели мамы с детьми, которые рано утром пошли в садик.

Алла Чудинова: "Мамы были в шоке, они так смотрели, многие даже в обход шли, кто в соседнем саду, они обходили кругом. Некоторые даже крестились, дворники тут ходили, зрелище неприятное".

детский сад

Сколько тело провисело на лестницах детсада, неизвестно. Позже подъехали скорая и полиция. Весь двор видел и красный автомобиль, из которого вышла девушка, пообщавшись с людьми в погонах, она долго плакала.

Сергей Поткин: "Никакого шума не было на улице, никаких драк не происходило, ничего не предвещало такой ситуации. Как я слышал, записка у него была, вроде как от неразделенной любви к девушке, что-то такое. Потому что там стояла девушка, она увидела записку и разрыдалась".

Впрочем, вся эта информация от очевидцев. Официальной даже к вечеру - крупицы.

следователь

Николай Казаков, заместитель руководителя следственного отдела по Дзержинскому району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: "По факту обнаружения трупа в следственном отделе зарегистрирован материал, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято законное решение".

Во дворе уже к обеду ничто не напоминает о трагедии. Обычный угол с мусорной свалкой. В тамбуре садика рядом буднично стоят детские коляски. Тем временем, жители отходят от шока. Говорят благо, что малыши еще не до конца осознают то, что увидели.

 

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 14.04.2017 в 10:37 в рубрике - Новости телеканалов

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