Глобальная уборка: К майским праздникам Пермь преобразится

В Перми начали мыть улицы. Комплексная уборка стартовала с центра города, с того места, где совсем скоро пройдет первомайская демонстрация и парад в честь Дня победы. Дороги и тротуары должны быть приведены в порядок именно к этим числам.

Сначала от зимней грязи чистят бордюры. Альберт Алдаров, несмотря на холодное утро, уже закончил один участок - на улице Малкова, в Дзержинском районе. Следом за ним идет поливальная машина, объем бака больше пяти тонн воды, ее хватает на несколько часов. Небольшой перерыв на дозаправку - и снова на пермские улицы.

Ход комплексной уборки лично проконтролировал глава Перми Дмитрий Самойлов. Вместе со специалистами по благоустройству они прошлись по маршруту праздничных колонн - от Октябрьской площади до городской эспланады, там где 9 мая пройдет шествие.

Дмитрий Самойлов, глава Перми: "С прокуратурой мы договорились. И сегодняшний наш обход под протокол, тем, кто не понимает - предписание прокуратуры".

Пристальное внимание к Ленинскому району. Здесь будут проходить основные мероприятия уже 1 и 9 мая. Осталось меньше месяца, поэтому сейчас здесь активно моют ограждения, убирают остановочные комплексы, приводят в порядок тротуары и пешеходные дорожки.

Александр Козенков, глава администрации Ленинского района г. Перми: "Моем ограждения, приводим в порядок, отфрезеровали и тротуары. В общем-то все вопросы, связанные с благоустройством".

Масштабная весенняя уборка в городе Пери уже стартовала, но по-прежнему главная проблема - это огромные массы снега, которые остались после долгой зимы. Поэтому задача подрядных организаций - в первую очередь справиться с этой проблемой.

И первые поручения прямо по ходу движения. Мусор на прилегающих к магазинам или офисам территориях должны убирать владельцы.

Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Мы приступили к комплексной уборке города. Поставлена задача администрации Ленинского района отработать взаимодействие с хозяйствующими субъектами. И я уверен, что к майским праздникам город приобретет совсем иной вид".

22 апреля к уборке смогут подключиться все неравнодушные пермяки и выйти на общегородской субботник.