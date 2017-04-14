Глава региона презентовал новый интернет-портал «Управляем вместе»

Каждый житель Пермского края отныне сможет напрямую предложить правительству, какую дорогу отремонтировать или проголосовать за благоустройство именно своего двора. Глава региона Максим Решетников презентовал новый интернет-портал «Управляем вместе». Пока здесь можно найти подробную информацию обо всех объектах, участвующих в региональной и муниципальных программах благоустройства. А это почти 500 километров дорог и 800 дворов. Есть интерактивная карта, подробно расписаны все участки. Уже после того, как работы начнутся, жители Прикамья смогут в онлайн режиме оставлять свои замечания и пожелания.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Главное, не то, что будет возможность оставить эту информацию, а главное, что эта информация будет отработана соответствующими органами власти, соответствующими подрядчиками, и будет обратная реакция, что, да, проблему признаем, исправим к такому-то сроку, или нет - все не так, как вам кажется, вообще все правильно делается".

При этом как обещает глава региона, ответ чиновника не должен быть формальным. По каждому сообщению должна быть проведена проверка. В дальнейшем интернет-сервис будет дополняться другими разделами: по благоустройству парков, ремонту школ, больниц, оценке качества услуг МФЦ. Да и сами жители смогут предлагать новые проекты и голосовать за ремонт конкретных объектов.

Светлана Денисова, первый заместитель председателя Общественной палаты Пермского края: "Возможность для жителей сельских территорий, отдаленных территорий, вовремя сигнализировать и писать, что у нас тут делается что-то не то, не так и в сроки никто не укладывается, асфальт кладут в дождь - это замечательно".