В пермском детсаду произошло массовое отравление детей

В детском саду №134 в Мотовилихинском районе Перми произошло массовое отравление детей. По информации на эту минуту, один ребенок госпитализирован, еще четверо находятся под наблюдением врачей. Все малыши пожаловались на недомогание и тошноту. Предположительно причиной ЧП стали некачественные продукты в столовой. Специалисты Роспотребнадзора взяли на анализы пробы воды и пищи. На время проведения проверки принято решение о закрытии дошкольного учреждения. Ежедневно этот центр развития ребенка посещают более 380 детей.

Как прокомментировали в детском саду, "Сейчас идет расследование, выехала проверка, врачи работают".