«Актуальный Палех» - особое место силы

"Актуальный Палех" - под таким названием в Перми открылась выставка художника Ярослава Пикулева, посвященная небольшому поселку под Иваново. Видение автора потаенного мира своей малой родины способно удивить даже бывалого искусствоведа. Кстати, сами жители Палеха, которых изобразил Пикулев, не особо интересуются творчеством художника, давно записав его в разряд самобытных чудаков.

Палех - посёлок городского типа в Ивановской области, известный в России как центр русского народного промысла лаковой росписи. Около 40% населения поселка - художники, которые переехали сюда жить со всей страны. Среди них и пермяк Ярослав Пикулев. Свою первую персональную выставку он представил на родине в рамках проекта "Вход".

Марина Пугина, куратор выставки "Актуальный Палех": "Это очень здорово привезти художника, который родился в Перми, но сейчас по сложившимся обстоятельствам живет и работает в Палехе. И на пересечении вот таких двух региональных оптик нам показалось интересным привезти художника сюда".

Художник Ярослав Пикулев закончил Палехское художественное училище, затем много раз приезжал в Пермь, но постоянно возвращался обратно в Палех. В Перми прижиться как-то не удалось, рассказывает художник, не смог найти себя и реализоваться. Изба, огород и кот - в такой атмосфере Ярославу оказалось гораздо проще жить.

Ярослав Пикулев, художник: "Там себя вольнее чувствуешь, буквально 5 минут дойти до леса, до поля. Прокатиться на велосипеде, нет активного транспортного движения. Там нет людей, кого не знаешь, все знакомые".

Выставка "Актуальный Палех" - это особый взгляд художника, посвященный новому Палеху и его жителям. Загадочное место предстаёт здесь как пространство для конструирования мифов, которое объединено окнами.

Ярослав Пикулев, художник: "Окна в другой мир, в мир художника, который живет в провинции русской и постоянно наблюдает за какими-то ситуациями".

В этих окнах прослеживаются образы жителей Палеха, соседей художника. Бабки с дедулями, мужики-шабашники, местные модницы, иконописцы. Все они в реальной жизни не сильно интересуются творчеством Ярослава, просто знают, что он - самобытный художник.

Ярослав Пикулев, художник: "Почему не пишешь иконы? Это первый вопрос. Потому что Палех - это все же ремесленное село. И занимаются в основном коммерческим видом искусства".

Для Яра Пикулева Палех - это особое "место силы", где постоянно хочется творить и созидать. Ощутить на себе действие этой силы можно в Пермской арт-резиденции до 7 мая.