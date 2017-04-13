«Акварельные города» - путешествие по красивейшим местам мира

Акварельные Венеция, Лондон, Нью-Йорк. Художник Виктор Белокрылов признается - сам он ни в одном из этих городов не был. Некоторые пейзажи рисовал по фотгорафиям, а другие просто представлял в своей голове.

В экспозиции 30 работ. На каждую художник в целом тратил 3-4 часа.

Так произошло и с работой "Венецианский день". Виктор нарисовал её за 4-е часа. Но это под силу только настоящему профессионалу. Ведь акварель - одна из самых сложных техник. Все с детства знают, что акварельные краски растекаются. Но пермский художник научился из каждого подтёка создавать что-то определённое, например фигуру человека, дом или машину.

Виктор Белокрылов, художник: "Это требует очень серьёзной сосредоточенности и технически с акварели много кто начинает, но с ней мало кто работает, но здесь совершенствоваться есть куда - окна здесь ещё есть".

Изобразительным искусством Виктор стал заниматься с раннего детства. Родители рассказывают про него, что он буквально родился с карандашом в руках. Как и в детские годы, мама художника Татьяна Белокрылова - первый зритель, и она же самый строгий критик его рисунков.

Татьяна Белокрылова, мама: "Я не ругаюсь, но говорю, что мне не нравится, а если он это услышит, говорит - да, я тоже так подумал. Здесь что-то не то".

Несмотря на то, что выставка "Акварельные города" Виктора Белокрылова дебютная, и сам художник её называет больше экспериментальной, картины привлекают внимание обыкновенных прохожих.



Порассуждать и помечтать можно напротив каждой работы. В этом и есть сила искусства, достаточно посетить одно небольшое пространство с малым количеством картин, а ощущение, как будто съездил на несколько дней в путешествие по Европе.