В Перми станцевали «Великого Гэтсби»

В Перми выпускники классического университета поставили балет по мотивам жизни американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. В этом балете используется музыка Коула Портера - друга литератора. А некоторые эпизоды были написаны специально для этого спектакля Михаилом Ташкиновым - пермским композитором.

Каждое движение в этом балете можно читать, как страницы в книге. Эта сцена из почти биографического романа "Ночь нежна" Фрэнсиса Фицджеральда. Репетиции перед премьерой у ребят проходили почти каждый день.

В балет "Узор пыльцы на крыльях бабочки" вошли три истории, написанные Фицджеральдом - "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Великий Гэтсби" и "Ночь нежна". Помимо этого художественный руководитель Свободного театра танца Ксения Малинина добавила туда фигуру самого писателя и его жены.

Ксения Малинина, художественный руководитель Свободного театра танца: "Это одна история творческого пути и таланта писателя, взгляд на его героев, на его биографию через его героев".

Поэтому чтобы лучше проникнуться настроением этого балета, лучше перед просмотром прочитать биографию писателя или хотя бы в кратком прочтении посмотреть, о чем эти три произведения. Тем более, что писатель заслужил мировое признание в литературной среде.