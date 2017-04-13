Мы дети Галактики: «космические » улицы Перми

Весь мир отметил День космонавтики. В Перми несколько городских улиц получили "космические" названия. Вспомним, какие.

Улица Циолковского - расположена в Мотовилихинском районе Перми, соединяет Уральскую и КИМ. Названа так в 1940 году в честь основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.

Улица Академика Королева - на правом берегу Камы, в микрорайоне Комплекс Политехнического университета. В 1972 году названа в честь главного конструктора космических ракет и отца практической космонавтики. Здесь расположен корпус Аэрокосмического факультета.

Бульвар Гагарина проходит по высокому берегу реки Егошихи, разделяющей Мотовилихинский и Свердловский районы. Назван в честь Юрия Гагарина, совершивший свой полет 12 апреля 1961 года. Бульвар Гагарина - самая близкая к звездам точка нашего города, здесь находится единственный на Урале планетарий.

Однако самый богатый на космические улицы Индустриальный район. Здесь таковых сразу три и возникли они в один день - 25 марта 1965 года.

За неделю до этого, 18 марта с космодрома Байконур стартовал космический корабль "Восход-2". Экипаж состоял из двух человек: полковника Павла Беляева и подполковника Алексея Леонова. Когда космонавты выполнили миссию, и собрались возвращаться домой, произошло ЧП. Не сработала автоматика, которая должна была вернуть корабль на Землю. Так что Беляеву пришлось сажать корабль вручную. В результате корабль опустился в прикамской тайге в 15 километрах от ближайшей деревни и в 180 километрах от Перми. Только 21 марта космонавтов удалось доставить в Пермь. В город их везли от аэропорта Большое Савино по Казанскому тракту, который теперь носит название Шоссе космонавтов. Также Пермский городской совет депутатов решил переименовать ещё две улицы в микрорайоне Балатово: Ишимбаевскую в улицу Космонавта Беляева, Таллиннскую - в улицу Леонова.