Министры не торопятся расставаться с «золотыми парашютами»

Только три пермских министра Виктор Рычков, Роман Кокшаров и Алексей Чибисов последовали совету главы региона Максима Решетникова и перечислили компенсации, полученные после отставки правительства, на благотворительные цели. Остальные члены кабмина, сохранившие посты, пока не торопятся расставаться с так называемыми золотыми парашютами. О намерениях сделать это сообщали и министр образования Раиса Кассина, глава министерства природных ресурсов Константин Черемушкин. Информацию публикует "Ъ". В декабре прошлого года экс-губернатор Виктор Басаргин отправил действующее правительство в отставку. Все министры получили статус и.о. Позже стало известно, что чиновникам были выплачены компенсации за неиспользуемый отпуск. Всего такие выплаты получил 21 чиновник, общая сумма направленных на эти цели составила 23 млн 700 тысяч руб.