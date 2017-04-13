В Перми сносят «Дом с Есениным»

В центре Перми начались работы по сносу дома, более известного как "Дом с Есениным". Недостроенный корпус Пермского медицинского института на углу Куйбышева и Луначарского стал одним из самых знаменитых арт-объектов Перми благодаря уличному художнику Александру Жуневу.

Рабочие уже приступили к сносу долгостроя на перекрёстке Куйбышева и Луначарского, более известного как "дом с Есениным". Начали с простого - разборки выступающих стен, далее перейдут к верхним этажам. Главный вопрос - что делать с Сергеем Александровичем?

Портрет русского поэта вдохнул в постройку без окон без дверей новую жизнь. Унылый городской пейзаж превратился в достопримечательность. Автор стрит-арта Александр Жунев был уверен, что именно образ Есенина может по-настоящему задеть за живое жителей Перми, и у него это получилось.

Снос, пожалуй, самого известного в центре заброшенного здания начался по плану. Об этом предупреждали собственники земельного участка еще летом прошлого года.

Административный корпус Пермского медицинского института на углу Куйбышева и Луначарского начали возводить еще в конце 70-х. Но стройку забросили из-за недостатка финансирования. В 2011 году федеральный Фонд РЖС, которому принадлежала земля под "домом с Есениным", продал объект с молотка частному лицу за 94 миллиона рублей. Долгострой обнесли забором, сделали во дворе автостоянку.



Осенью 2012 года его перекупила компания "ЭкоИнвест". Стоит отметить, что проекта постройки нового здания пока нет, поскольку еще нет ясности с будущим объектом, ситуация прояснится после завершения покупки земли, рассказали в "ЭкоИнвесте".

Начало строительства ожидается через 1-1,5 года. Из поступивших предложений - перенести плитку на новый объект. По словам автора, нарисовать нового Есенина будет дешевле и проще.