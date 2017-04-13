Пермь расцветает
В Перми появились первые ростки тюльпанов. Их зеленые листья уже можно увидеть на разделительном газоне на пересечении улиц Ленина и Попова, а также на улице Мира. Многолетние цветочные культуры были высажены в грунт осенью, луковицы успешно перезимовали и в скором времени украсят клумбы яркими красками. Зацветут они ориентировочно в конце апреля. Также многолетники украсят разделительный газон по дамбе Старцева-Чкалова, в Театральном сквере. В этом году город украсит более миллиона ярких цветов. В клумбах зацветут бегонии, бархатцы, петунии, цинерарии и другие сорта цветов, подходящих для высадки в городских условиях. Нынче предпочтение отдадут сиреневому и розовому цветам, для сравнения в прошлом году в топе были красные и желтые цвета.
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