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Газовые инвестиции: «Пермские моторы» ждут решений переговоров

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моторы

Глава региона Максим Решетников и Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер обсудили вопросы газификации Пермского края. Стороны обсудили инвестиционную деятельность компании в регионе. Встреча состоялась в Москве.
В 2012-2016 годах общий объем инвестиций газовиков в Пермском крае превысил 59 млрд руб. В настоящее время "Газпром" ведет строительство в Пермском крае четырех межпоселковых газопроводов - в Добрянском, Кишертском, Октябрьском и Ординском районах. На эти цели планируется направить 200 млн руб.
Решений, принятых по результатам встречи, ждут на производстве ОДК "Пермские моторы". Здесь производят двигатели для электростанций и транспортировки газа. 90% двигателей отправляются на производственные площадки ГАЗПРОМА. Сотрудничество началось в 1993, а уже через год в рекордные сроки в Перми был собран российский газоперекачивающий агрегат.

Михаил Игнатьев, директор программа промышленных двигателей АО "ОДК Пермские моторы": "Скоро будет 25 лет сотрудничества наших предприятий с Газпромом, с тех пор мы поставили порядка 900 двигателей".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.04.2017 в 11:45 в рубрике - Новости телеканалов

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