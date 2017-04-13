← Испугались только голуби: В крае проверили систему экстренного оповещения
Газовые инвестиции: «Пермские моторы» ждут решений переговоров →
«Время первых»: таких берут в космонавты
В честь Дня космонавтики в кинотеатрах начался показ новой российской картины «Время первых». В основе – история незапланированного приземления в тайге Прикамья двух космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова.
До просмотра фильма Руслан хотел стать лётчиком, выйдя из зрительного зала, сообщил, что теперь хочет быть космонавтом. На «Время первых» родители взяли с собой его и сестру, потому что, по мнению взрослых, это то кино, которое детям смотреть можно и нужно.
Весной 1965 года Алексей Леонов и Павел Беляев совершили полёт в космос, во время которого Леонов впервые в истории человечества совершил выход в открытый космос. Сам полёт продолжался одни сутки два часа две минуты.
Специалисты по визуальным эффектам приступили к работе над картиной более чем за год до старта съёмок. Они сделали полную реконструкцию полёта, с момента запуска Восхода-2 и до его посадки.
На экране Леоновым стал Евгений Миронов, Беляевым - Константин Хабенский. Bдея сделать большое кино о том полёте принадлежит Миронову. Посмотрев документальный фильм о выходе в открытый космос, он был очень впечатлён, и в итоге воплотил образ одного из героев.
Нештатные ситуации в полёте были, во время возвращения, например, отказала автоматическая система ориентации. Павел Беляев вручную сориентировал корабль, включил тормозной двигатель - и местом приземления космонавтов стал лес, в 180 километрах севернее Перми.
Алексей Леонов, космонавт, дважды герой Советского союза: "Я не знаю, как можно назвать, не найти слова! Точка, где мы приземлились, как-то вроде грубовато. Это вторая родина, где мы заново родились!".
Так в Перми появилось Шоссе Космонавтов - по нему из Большого Савино в город въехали герои. Кроме того, в Индустриальном районе появились улицы Леонова и Беляева. Что касается фильма, Алексей Леонов стал главным консультантом при его создании. Зрители результат уже оценили - Руслан захотел стать космонавтом, а родители советуют взять детей с собой. Фильм, по их мнению, того стоит.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Испугались только голуби: В крае проверили систему экстренного оповещения
«Протон-ПМ» отметил наградами лучших сотрудников
Пуля в живот: в дорожной перестрелке пострадал школьник
Бюджетные деньги любят особый счет
За Европу без разделительных линий
Студенты-медики поставили балет про Зигмунда Фрейда
Каким видят Космос дети
Очистные сооружения перейдут на усиленный режим работы
Ко Дню Победы ветераны края получат по 3 тысячи рублей
В столице услышали пермскую оперную диву
Добавить комментарий: