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Испугались только голуби: В крае проверили систему экстренного оповещения

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сирены

Накануне в 11.30 по всему Пермскому краю завыли 404 сирены. Чуть позже зазвучала воздушная тревога, а по телевизору и радио в эфир вышел предупреждающий ролик. Таким образом в Прикамье проверили систему экстренного оповещения. Она должна сработать, если вдруг случится глобальное ЧП или наводнение. Как и кто среагировал на потенциальную угрозу?

Один клик компьютерной мышкой в единой дежурно-диспетчерской службе - весь город наполняется звуками сирен в местах с массовым пребыванием людей.

Первыми на громкие звуки реагируют дети. Маша и Слава под вой сирен жмутся к маме, Анна вспоминает уроки ОБЖ.

Анна Баженова: "В первую очередь родным позвоню, а потом будем действовать как-то. Вообще знаю, что в Перми есть какие-то бомбоубежища".

Бояться в этой ситуации точно не стоит. Тревога учебная, о чем и было заявлено. А вот задуматься о том, как действовать, необходимо.

Сальников

Вячеслав Сальников, заместитель директора ГКУ Пермского края «Гражданская защита»: "Человек должен в кратчайшие сроки, в течение 5-10 минут подойти к радиоточке, к телевизору, где будет дана информация, что произошло".

В дневном эфире «Вестей» заставка с разъясняющей информацией держалась 5 минут, сразу после первоначального уличного сообщения.

заставка

Теоретически для оповещения населения могут быть использованы любые средства. Подойдут даже церковные колокола. Договориться со служителями культа, правда, удалось не везде. В храме пресвятого апостола Андрея Первозванного службу прерывать так и не решились. Так что электронный звонарь здесь включили через 15 минут после общегородских сирен.

Пожарные рынды, специально установленные перед паводком по всему Коми-пермяцкому округу, сегодня так и не зазвучали. В первую очередь проверяли централизованную систему оповещения. Сработало.

рында

Вячеслав Старцев: "Заранее у нас в алгоритме прописано, что при поступлении сигнала сирен нам необходимо собраться на месте сбора, откуда произошла сирена".

Повторное речевое оповещение об объявлении воздушной тревоги в Перми жители также восприняли удивительно спокойно. К местам сбора в краевом центре так никто и не явился.     

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 13.04.2017 в 10:54 в рубрике - Новости телеканалов

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