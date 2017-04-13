«Протон-ПМ» отметил наградами лучших сотрудников

В честь Дня космонавтики в Перми наградили сотрудников предприятия «Протон». Именно на этом заводе делают первую ступень для всех ракетных двигателей России. Поэтому 12 апреля здесь считают по-настоящему профессиональным праздником все без исключения.

Сродни позвоночнику, металлический вал служит главной опорой внутри ракетного двигателя. Его и другие детали для двигателя первой ступени ракетоносителей «Протон» вот уже 6 лет изготавливает Денис Латухов. За это время наладчик-оператор научился вытачивать одновременно несколько деталей. Прогрессивные станки позволяют.

Денис Латухов, наладчик-оператор прогрессивных станков с программным управлением «Протон-ПМ»: "Не просто ведь так ходишь на работу, добиваешься целей. И тебя отмечают, раз вручают медаль".

Ко Дню космонавтики «Протон-ПМ» чествовал лучших работников. Награды получили более ста создателей ракетных двигателей. Прошедший год стал временем испытаний и в то же время достижений для российской ракетно-космической отрасли. Прошли успешные запуски ракет-носителей «Ангара».

Уникальность этой детали в том, что она войдет в состав двигателя нового поколения РД-191 для ракет-носителей «Ангара». «Протон» сейчас занимается разработкой составляющих нового двигателя. Этот патрубок из нержавеющей стали будет участвовать в процессе подачи топлива.

Поздравить сотрудников «Протона» с профессиональным праздником приехал глава Перми. Дмитрий Самойлов вручил благодарственные письма работникам предприятия.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Сегодня связь с космосом в Перми держите вы. Нет никаких сомнений. И ваш двигатель РД-276 он официально признан самым надежным двигателем. И мы, конечно, с огромной гордостью говорим, что мы в одной лодке, у нас совместные проекты - это и Технополис «Новый Звездный», и 129-я школа.

И пусть эти люди в космос не летали, свою работу они делают для его дальнейшего освоения. Причем не только конструктора и инженеры. Бухгалтер Елена Боталова, например, уже давно День космонавтики считает профессиональным праздником.

Елена Боталова, заместитель главного бухгалтера «Протон-ПМ»: "Каждый работник вносит свой вклад. Начиная от уборщицы, заканчивая директором. Это своего рода лепта в этот большой двигатель, который мы производим".

А вот Дениса Латухова работать с особой ответственностью теперь обязывает и медаль имени великого ученого Циолковского. Именно она станет его новым космическим талисманом.