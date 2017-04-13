Пуля в живот: в дорожной перестрелке пострадал школьник

В Дзержинском районе Перми конфликт двух водителей на дороге привел к тому, что пострадал проходивший мимо школьник. Пуля попала мальчику в живот. От серьезных последствий спасла теплая куртка. Уже возбуждено уголовное дело.

В руках у Глеба Гарбузова небольшой резиновый шарик, но еще несколько сантиметров - и он мог стать причиной серьезных травм. Возвращаясь из спортивной школы, 12-летний подросток стал участником дорожной перестрелки.

Глеб Гарбузов: "Я был шокирован, а вдруг там не резиновая пуля, а железная. Сначала я не ощутил боль, а потом ощутил".

На перекрестке двух улиц в Дзержинском районе водители не поделили дорогу. После того как закончились все аргументы, один из них достал оружие. Судя по пуле, это мог быть травматический пистолет «Хауда», часто его покупают водители для самообороны.

Все произошло на улице с красивым названием Детская, подросток двигался по пешеходному переходу, а рядом в каких-то десяти метрах мужчины не поделили дорогу. Спустя несколько минут один из них достает оружие.

Того, кто стрелял, сняли прохожие, его хорошо видно на фотографии. Он попытался скрыться с места пришествия, но очевидцы сразу вызвали полицию. К пострадавшему подростку он так и не подошел, чтобы узнать о его самочувствии.

Мальчика отправили в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Его спасло то, что на нем была зимняя куртка с толстым подкладом. Пуля затерялась в нем. Но в больнице он пробудет еще неделю, пока неизвестно точно, насколько пострадали внутренние органы.

Наталья Гарбузова: "Я сейчас разговаривала с врачом и спрашивала, сможет ли он в дальнейшем тренироваться. Конечно да, но пока ждут, когда затянется само место ранения. Гематома, конечно, будет проходить дольше".

Прикамская полиция уже завела уголовное дело по статье «Хулиганство», сейчас выясняются все необходимые детали произошедшего. Возможно, статья будет переквалифицирована на более тяжкую. Это станет известно после заключения врачей.

Мария Овчинникова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю: "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». Ведется следствие".

В больницу к Глебу Гарбузову уже начали пускать одноклассников. С ними прямо из палаты он в последнее время общался через свою страничку в социальной сети. Сотни пожеланий здоровья. Сам он говорит, что чувствует себя хорошо и хочет скорее вернуться к занятиям.