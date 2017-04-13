Бюджетные деньги любят особый счет

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у премьера

В Правительстве России прошла рабочая встреча премьер-министра Дмитрия Медведева и главы Пермского края Максима Решетникова. Среди прочего обсудили проблемы здравоохранения и социальной политики. Разговор концентрировался на реализации в Прикамье тех проектов, часть из которых финансирует федеральный бюджет. Это ремонт и строительство дорог, а также благоустройство дворов и парков. Заявлено, что в этом году на дороги будет выделено рекордные 11 млрд. рублей. Это позволит привести в порядок 500 километров региональных, муниципальных и даже поселковых трасс - в два, а где-то и в три раза больше, чем в прошлом году.

Решетников

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:  "У нас к 1 мая будут и все итоги конкурсов, и все деньги до муниципалитетов доведены. Мы как надо начинаем строительный сезон и все должны успеть в этом году. Следующее направление – благоустройство дворов – крупный проект, который реализуется при помощи федерального бюджета. У нас больше половины средств, а мы направляем 800 млн рублей, это трансферт из федерального бюджета. Такие большие средства позволили беспрецедентный объем работ реализовать в крае – 800 дворов, 47 территорий общественных и 5 парков".

Медведев и Решетников

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: "Максим Геннадьевич, вы обязательно самым внимательным образом следите за эффективностью использования денежных средств, в том числе на дорожный ремонт и дорожное строительство, потому что это всегда чувствительная и сложная тема, особенно для контроля. Что же касается придомовых территорий, благоустройства, то это тоже очень резонансная тема. Люди на нее очень хорошо откликаются. Здесь в качестве даже не поручения, а рекомендации, попросил бы вас внимательным образом сказать своим сотрудникам, чтобы они по вопросам благоустройства максимально тесно работали и общались с жителями самих микрорайонов". 

Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Власть, Деньги

Опубликовано: 13.04.2017 в 09:39 в рубрике - Новости телеканалов

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