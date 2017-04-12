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← Студенты-медики поставили балет про Зигмунда Фрейда

За Европу без разделительных линий

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фестиваль

В Португалии сегодня находятся те пермяки, которые стали участниками III Панъевропейского фестиваля. В планах у них визит в Фатиму по случаю 100-летней годовщины явления Богоматери, Международная конференция в Лиссабонском Университете и встреча с португальскими друзей Марафона. А открытие этого фестивального марафона прошло в Перми.

"За Европу без разделительных линий". Именно этот слоган поддерживают участники панъевропейского фестивального марафона вот уже три года подряд. 2017 год в России объявлен год экологии. Участники всемирного марафона решили поддержать эту тему. Именно поэтому впервые здесь пройдет большой международный конкурс, девиз которого "Культура за зеленую планету".

Климов

Андрей Климов, координатор проекта III панъевропейского Фестивального марафона: "Экология культуры, тема эта была в своё время поднята академиком Лихачёвым, речь идёт о том, что культурное наследие так же дорого человечеству, как и наследие природное".

Кроме того в 2017 году марафон выходит за границы одной лишь Европы. Его финальная часть пройдёт с участием представителей от государств Азиатско-тихоокеанского региона. В совокупности за две недели делегация фестиваля посетит Португалию, Кипр, Хельсинки, Москву, а закончится всё во Владивостоке. Помимо концертов и выставок в каждом городе будут проходить круглые столы. Люди разных культур расскажут о своих экологических и природных богатствах - в Перми их оказалось немало.

Юлия Глазырина, заведующая отделом природы Пермского краеведческого музея: "Речь идёт о пермском геологическом периоде и о том, что 300 миллионов лет назад здесь было море, которое оставило, во-первых, соли, которые мы все знаем, из которых делают удобрение и которые оставил след на ушах пермяков. И в результате чего получился памятник Пермяк солёные уши".

В пермском институте культуры прошло официальное открытие фестиваля. Здесь подготовили выступление на тему 4-х природных стихий огонь, земля, вода и воздух.
Илья Корпухов, студент режиссуры театрализованных представлений ПГИК: "Специально под это мероприятие мы делали такой пластический номер, где показали синтез природы и искусства, специально под это создавался концерт театрализованный с номерами".
Все концертные номера на открытии панъевропейского фестиваля были без слов, всё потому, что каждое мероприятие в дальнейшем попадает на официальный сайт и будет транслироваться на весь мир.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 12.04.2017 в 17:45 в рубрике - Новости телеканалов

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← Студенты-медики поставили балет про Зигмунда Фрейда

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