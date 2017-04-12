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Студенты-медики поставили балет про Зигмунда Фрейда

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балет про Фрейда

Студенты Пермского медицинского университета попытались выразить через танец знаменитую фразу "оговорка по Фрейду". Свою постановку они назвали "Профессор доктор Фрейд". Начинающим артистам даже пришлось овладеть языком жестов глухонемых, для того, чтобы как можно лучше донести общий смысл балета.

Мать Зигмунда Фрейда Амалия не была исключением. Дарья, исполнительница этой роли, рассказывает о том, что ей пришлось перечитать много книг, для того чтобы найти информацию об отношениях в семье знаменитого психоаналитика.

Дарья Коротко, участница театра танца "New Vision": "Фрейд очень любил свою мать и говорил, что он кроме матери никого не любит, и мать кроме него никого не должна любить, ты это чувствуешь это когда выходишь на сцену, как будто у тебя замечательный сын".

Пластический балет "Профессор Доктор Фрейд"- это своего рода эксперимент, на который решились студенты медицинского университета. Они попробовали придумать особую пластику для того, чтоб без слов рассказать о выдающемся человеке. Для этого много месяцев они учили язык глухонемых, подбирали музыку и выставляли свет на каждого исполнителя.

балет про Фрейда

Наталья Зайнетова, руководитель театра танца "New Vision": "Когда показываю им какую-то пластику, мне главное чтобы они пропустили ее через себя. И самое главное в этом спектакле не будет ни одного человека, который будет двигаться синхронно".

Условно пластический спектакль про Фрейда разделён на две части. Одна рассказывает и показывает биографию самого профессора, а другая - его мысли.
Михаил Казанцев, режиссер-постановщик пластического спектакля "Профессор Доктор Фрейд": "В наших головах, помимо мыслей, живёт еще что-то, и вот это что-то мы и пытаемся показать, мы иногда сами не до конца можем прочитать тот спектакль, который мы поставили - иногда он заканчивается для нас трагично".

Ну а зритель в данном случае имеет свою точку зрения. Главное, как говорят авторы, чтобы у каждого человека после просмотра возникла эмоция, а негативная она будет или позитивная - это исполнителям и авторам пластического спектакля не важно.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 12.04.2017 в 17:22 в рубрике - Новости телеканалов

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