Мимы, факиры и бродячие комедианты: В Перми пройдет фестиваль уличных театров
В Перми с 3 по 4 июня вновь пройдет фестиваль уличных театров. Площадкой фестиваля станет театральный сквер. Сейчас идет прием заявок. Как сообщают организаторы фестиваля, уже заявились "Школа-студии мим клоунады" из Ирбита и уличный клоун Гастон Флоп из Франции. В году минувшем фестиваль уличных театров прошел в парке им. Горького. В нем приняли участие 14 театральных коллективов из Италии, Германии, Кыргызстана, Белоруссии и России.
Уличный театр – это синтез театра, цирка, музыки и хореографии, действие которого перенесено со сцены на улицу. Представления уличного театра всегда интерактивны – зрители включены в действие, внося в него импровизацию
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Вернуть детство звёздочкам Прикамья
«Серебряный ангел» - специально к Пасхе
А город подумал - ученья идут
Сезонное обострение: Цена на пермскую картошку бьет рекорды Приволжья
Четвертая за весну: Очередное обрушение крыши в Перми
На дорогах Прикамья началась генеральная уборка
Тотальной грамотности быть!
Сертификат на летний отдых - нужна пермская прописка
Специальный тариф: В Крым за 3500
«Время первых»: Космонавты могли сгореть, как спички
Добавить комментарий: