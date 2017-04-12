Мимы, факиры и бродячие комедианты: В Перми пройдет фестиваль уличных театров

В Перми с 3 по 4 июня вновь пройдет фестиваль уличных театров. Площадкой фестиваля станет театральный сквер. Сейчас идет прием заявок. Как сообщают организаторы фестиваля, уже заявились "Школа-студии мим клоунады" из Ирбита и уличный клоун Гастон Флоп из Франции. В году минувшем фестиваль уличных театров прошел в парке им. Горького. В нем приняли участие 14 театральных коллективов из Италии, Германии, Кыргызстана, Белоруссии и России.

Уличный театр – это синтез театра, цирка, музыки и хореографии, действие которого перенесено со сцены на улицу. Представления уличного театра всегда интерактивны – зрители включены в действие, внося в него импровизацию