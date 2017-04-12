«Ликуют трубы»: В Перми прошел фестиваль военных оркестров

"Ликуют трубы" - так торжественно называется 5-й фестиваль военных оркестров Пермского гарнизона. Фестиваль по традиции носит имя выдающейся личности - полковника Владимира Ивановича Лицмана. Он служил в Перми военным дирижером одного из лучших военных оркестров России. Кроме того в 2017 году фестиваль посвящен памяти погибших артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова.

Юрий Баранов, подполковник, начальник ФГУ "Дома офицеров Пермского гарнизона" Минобороны России: "Этот фестиваль зародился 9 лет назад, зарождался он как конкурс военных оркестров. В течение двух лет из конкурса он перешел в фестиваль. Соперничать разным оркестрам очень сложно, поэтому мы оргкомитетом определили, что это должен быть фестиваль".

Фестиваль помогает духовым оркестрам Прикамья пропагандировать один из самых популярных и доступных для народа жанров - духовую музыку, развивать ее и привлекать новых музыкантов в свои ряды. Так уже второй год фестиваль начинается с выступления самых юных духовых музыкантов - детско-юношеского оркестра "Феникс" и детского духового оркестра "Центра духовой музыки" "Рифей".

В 2017 году фестиваль имеет особую тему. Он посвящен памяти погибших артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова и главного военного дирижера России Валерия Халилова. В этом году в Перми планировался его творческий вечер. За месяц до страшной аварии Валерий Халилов вместе с Евгением Тверетиновым обсуждали репертуар предстоящего концерта.

Евгений Тверетинов, главный дирижер Пермского Губернского военного оркестра: "Он написал очень много музыки, с нами поделился огромной библиотекой музыкальной. И эту музыку мы готовили к его приезду в этом году. Но трагедия оборвала все наши планы, но память о Валерии Халилове остается и в творчестве, и в наших сердцах".

В IX Фестивале военных оркестров Пермского гарнизона "Ликуют трубы" приняло участие пять оркестров. В исполнении каждого из них прозвучала музыка, написанная композитором Валерием Халиловым.