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Вернуть детство звёздочкам Прикамья
В Перми стартовал региональный этап окружного конкурса детского творчества "Звёздочки Прикамья" в рамках проекта Приволжского федерального округа "Вернуть детство". В конкурсе принимают участие воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 4 до 17 лет. Ребята соревнуются в четырех номинациях: "Слово", "Танец", "Вокал" и "Оригинальный жанр". Кроме того, гости праздника смогли оценить выставку детского прикладного творчества "МастерОК".
Проект реализуется под патронажем полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича уже 9-й год. Главная цель - дать детям-сиротам возможность проявить себя, развить свои творческие способности и просто стать частью праздника. Кстати, победители мероприятия станут участниками следующих этапов, которые пройдут уже на уровне ПФО.
Татьяна Кель, начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Министерства социального развития Пермского края:
"Готовятся достаточно долго, интересно. Есть студии, есть педагоги, конкурс любим среди самих ребят".
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