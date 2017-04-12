«Серебряный ангел» - специально к Пасхе

«Серебряный ангел» - под таким названием в Перми сегодня презентовали новую коллекцию ювелирных украшений, выпущенных специально к православной Пасхе. Она будет отмечаться уже в ближайшее воскресенье. Согласно давней, еще императорской традиции, в этот праздник дарили драгоценности. Самые интересные экземпляры, сделанные в уникальной технике филиграни, посмотрел наш корреспондент.

Удивительные переплетения, похожие на паутинку или узоры мороза на окнах, сделаны из тончайших серебряных нитей. Такая техника ювелирного искусства называется филигрань, а появилась она еще во времена Киевской Руси. Это умение мастера передавали из поколения в поколение. И в наши дни есть те, кто владеет искусством драгоценного плетения - среди них Олег Пентин.

Олег Пентин, ювелир-модельщик ювелирной компании «Сереброника»: "Сначала протягивается проволока, скручивается в веревочку, прокатывается - это называется скань. Сканный составленный узор и есть филигрань".

Именно в этой технике была создана новая пасхальная коллекция «Серебряный ангел». Трогательная традиция дарить на Светлый христианский праздник ювелирные подарки началась в России с Александра III. Драгоценный шедевр для его супруги Марии Федоровны создавал Карл Фаберже. Сегодня возможность создать свои семейные традиции есть у каждого.

Сергей Логинов, начальник производства ювелирной компании «Сереброника»: "Здесь использована техника филигрань. Ее нюанс в том, что здесь не используют каких-то сложных технических средств. Здесь все выполнено руками мастера высококлассного. Здесь присутствуют и жемчуг и перламутр".

Перламутр считается символом Богородицы, неслучайно именно этот камень украшает еще один элемент коллекции - подсвечник «Тепло души». А вот шпилька для пасхального кулича инкрустирована алым сердоликом. Кстати, есть здесь и приборы для традиционного праздничного угощения - ложка и серебряная подставка под яйцо также выполнены в технике филигрань.

Естественно, техника филигрань используется и при создании ювелирных украшений. В сочетании с натуральными камнями смотрится стильно и абсолютно не вычурно. Кстати, в этом комплекте использован агат-корнеол, актуального весенне-летнего оттенка.

Еще одним отличным подарком для семьи может стать ионизатор «Чистая душа». Считается, что серебряная вода обладает антибактериальными свойствами. Кстати, вся пасхальная коллекция «Сереброники» освящена.