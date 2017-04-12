А город подумал - ученья идут

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сирены

12 апреля в Пермском крае указом главы региона назначена широкомасштабная проверка региональной системы оповещения  гражданской обороны. Такие мероприятия проводятся ежегодно, но в  этом году проверка будет проведена более масштабно. В 11:30 запустят сирены местные, локальные и установленные на промышленных и инфраструктурных обектах, будет осуществлен перехват теле и радиоэфира. Информационный ролик будут транслировать каналы Россия 1, Радио России.  К оповещению подключат операторов сотовой связи. В общем будут задействованы в учебном  порядке все существующие средства оповещения населения о возникновении ЧС. Речевой сигнал ВНИМАНИЕ ВСЕМ! раздастся  из громкоговорителей на ТЦ, рынках, вокзалах и других объектах. Будут привлечены сотрудники ТСЖ и УК, участковые полиции, земские депутаты и старосты и даже совет  ветеранов.  Учения начнутся 12 апреля в 11:30 по всему Пермскому краю.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 12.04.2017 в 10:50 в рубрике - Новости телеканалов

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