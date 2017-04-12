Сезонное обострение: Цена на пермскую картошку бьет рекорды Приволжья

С начала года картошка в Прикамье подорожала на 25%. Скачок пришелся на март. Цена оказалась самой высокой в Приволжье. Такие данные озвучили в федеральной службе статистики. Здесь сообщили, что поднялась стоимость почти всех овощей. Зато неожиданно подешевела гречка. Что будет с ценами на продукты дальше?

Первым в списке необходимых товаров в обычной потребительской корзине этой весной подорожало молоко. Если для сыроделов это вылилось в повышение цен на собственную продукцию, то обычные пермяки стали больше платить в магазине.

Фермер из Усть-Качки Михаил Касьянов тоже поднимает цены. Всю зиму он снабжает жителей Перми на обычном мини-рынке свежим картофелем. В большом овощехранилище в Пермском районе у него остались последние запасы.

Михаил Касьянов, фермер: "Она загнивает, идут средства на переработку, на электроэнергию, все ведь это затраты, а их надо окупать".

Сохранить до весны урожай, который выращивал все лето, сейчас все сложнее, поэтому и ценник часто приходится переписывать.

С начала года заметнее всего в цене рос самый популярный прикамский овощ - картофель. Если первые три месяца его можно было купить по цене в 20 рублей, то за последние несколько недель он вырос почти вдвое.

Несмотря на сезонность, в анализе Пермьстата за последние три месяца как раз картофель занимает лидирующие позиции. Его цена подскочила на 25 процентов. Выше, чем в других территориях Приволжского федерального округа.

Елена Старкова, начальник отдела статистики цен и финансов ФКУ «Пермьстат»: "Больше всего подорожание отмечено на картофель и лук репчатый. Подорожали помидоры, по сравнению с началом года. Но в то же время отмечалось снижение цен на огурцы".

Пока неподверженной сезонным колебаниям остается цена на мясо. На прилавке этот товар долго не лежит, поэтому свинину и говядину продают за те же деньги, что и летом.

Но, несмотря на рост продуктов питания, стоимость потребительской корзины в Пермском крае осталась в пределах 4 тысяч рублей. За счет того, что несколько месяцев дешевели гречка и сахарный песок. Летом, по прогнозам специалистов, овощи и фрукты станут дешевле за счет нового урожая.