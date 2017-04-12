Четвертая за весну: Очередное обрушение крыши в Перми

В Перми рухнула очередная крыша. Уже четвертая в Прикамье за последние две недели. На этот раз тяжесть неубранного и подтаявшего снега не выдержала кровля в одном из домов в Мотовилихинском районе. Пенсионерка, которая только-только сделала ремонт после пожара, теперь убирает воду с потолка.

2 года назад Наталья Тараканова первый раз потеряла жилье, квартира попросту выгорела дотла. С тех пор пенсионерка своими силами пытается делать ремонт. Все, на что хватает небольшого дохода. Работа, правда, остановилась на полпути, когда над головой рухнула кровля, на свежеприкрученных листах гипсокартона появились заметные подтеки.

Как рассказывает соседка снизу, крыша сошла вместе со снегом. Уже весной сотрудники управляющей компании «Лидер» решили убрать лишнее, ветхие стропила не выдержали. И это дом еще не оправился от пожара, на первом этаже так и живут с подпорками и официальным уведомлением, что перекрытия могут обрушиться в любую минуту.

Скорее, не благодаря, но вопреки, жители дома на Ивдельской 3, не дожидаясь управляющей компании, ремонт в подъезде сделали своими силами. Теперь рисунки на стенах дарят хоть немного тепла, когда реальность на улице совсем не радует.

С крышами этой весной в Пермском крае вообще беда. В поселке Скальный Чусовского района кровля не выдержала снеговой нагрузки, уже через несколько дней похожий случай в Александровске. В Перми на Томской, 36 экстренный ремонт только вчера удалось завершить в короткие сроки. Вот и на Ивдельской управляющая компания обещает приступить к работе в течение недели.

Ольга Стяжкина, инженер УК «Лидер»: "Заявка данная на контроле, в ближайшее время шифер частично будет заменен. Материал уже приготовлен, работы в ближайшие дни будут выполнены.

Как бы то ни было, все это только латание дыр. Дом аварийный и капитального ремонта в нем даже не планируют. А что до переселения, так до него еще дожить надо, контрольная дата - 2023 год.