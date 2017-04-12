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На дорогах Прикамья началась генеральная уборка

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моют

В Прикамье приступили к чистке краевых дорог. Как заявлено, все они должны быть после зимы помыты, а ограждения приведены в порядок к 15 июня. Всего на содержание трасс Пермского края в бюджет нынче заложено 11 млрд рублей. На эти деньги в частности планируют построить 4 новых объекта. 

Струя воды буквально сшибает грязь с дорожного ограждения. Брызги во все стороны. Отмыть таким образом предстоит не один километр автотрасс Прикамья. К временным неудобствам водители, кажется, относятся с пониманием.

600 метров ограждений только на Шоссе Космонавтов сломаны из-за ДТП. Нужен ремонт. 

ремонт

Сергей Демьянчук, главный инженер «АртИнвестГрупп»: "Грязи очень много, люди работают, работают большими силами. Моем барьерные и пешеходные ограждения, убираем смет у бортового камня".

11 миллиардов выделено в этом году на дорожную отрасль. Здесь все - и содержание, и ремонт - в этом году 285 километров. По указанию главы региона Максима Решетникова в этом году необходимо максимально эффективно использовать средства дорожного фонда, чтобы жители края на себе ощутили изменения в дорожной отрасли.

Уханов

Николай Уханов, и.о. министра транспорта Пермского края: "2,4 миллиарда выделяется на строительство и реконструкцию, и 1,6 миллиарда это содержание. Задача не только выделить средства, но и проконтролировать. Такое поручение Максим Геннадьевич дал, а мы исполняем".

Главные стройки этого года: обходы Чусового и Куеды, реконструкция участков дорог Березники-Соликамск и Пермь-Ляды. Все работы должны быть завершены к октябрю.

Эти горы песка и щебня появились здесь неслучайно, нынче должны взяться вот за этот недоделанный участок Восточного обхода. Целиком же он в четырехполосном исполнении должен появиться в ближайшие три года.

Причем то, как отремонтируют, да и то, как содержат дороги в регионе, сможет проконтролировать любой желающий. Это еще одно поручение главы региона - привлечь общественность.

Михаил Борисов, куратор проекта «УРБАНиЯ»: "Достаточно обратиться в общественную палату, заполнить заявление, ему будет выдано удостоверение общественного инспектора. Будут выезжать на участки, отслеживать ход ремонта".

На участие уже заявились 60 пермяков. Генеральная уборка краевых дорог, как заявлено, должна закончиться к 15 июня.

 

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 12.04.2017 в 09:35 в рубрике - Новости телеканалов

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