Тотальной грамотности быть!

Тотальный диктант в Перми написали около 3 тысяч человек - окончательную цифру организаторы обещают назвать позже. В общей сложности пермяки проверяли грамотность на 41 площадке - в библиотеках, театрах, вузах, пермской художественной галерее, центральном выставочном зале. В этом году автором текста стал пермяк Леонид Юзефович,бывший учитель школы номер 9. Диктовали авторский текст известные деятели города Перми. Среди них нередко встречались и культурные деятели. Кто это был, и как всё прошло?

Результаты Тотального диктанта можно будет узнать в среду 12 апреля на сайте totaldict.ru. Задать вопросы филологам и ознакомиться с работой можно будет с 17 по 20 апреля в Библиотеке им. Горького.