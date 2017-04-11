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Тотальной грамотности быть!

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диктант

Тотальный диктант в Перми написали около 3 тысяч человек - окончательную цифру организаторы обещают назвать позже. В общей сложности пермяки проверяли грамотность на 41 площадке - в библиотеках, театрах, вузах, пермской художественной галерее, центральном выставочном зале. В этом году автором текста стал пермяк Леонид Юзефович,бывший учитель школы номер 9. Диктовали авторский текст известные деятели города Перми. Среди них нередко встречались и культурные деятели. Кто это был, и как всё прошло?

Результаты Тотального диктанта можно будет узнать в среду 12 апреля на сайте totaldict.ru. Задать вопросы филологам и ознакомиться с работой можно будет с 17 по 20 апреля в Библиотеке им. Горького.


Опубликовано: 11.04.2017 в 18:33 в рубрике - Новости телеканалов

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