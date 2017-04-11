Сертификат на летний отдых - нужна пермская прописка
С 17 апреля в Перми откроются пункты выдачи сертификатов на оздоровление и отдых детей. Обратиться можно будет в любой из 27 пунктов выдачи, независимо от места регистрации. Сертификат может быть выдан только по одной из форм. Это загородный лагерь отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительный детский лагерь; лагерь досуга и отдыха и детский лагерь палаточного типа. Соответственно, сначала нужно выбрать одну из форм летнего оздоровления и отдыха для ребенка. Однако важно помнить, что с этого года бюджетная поддержка предоставляется только детям, имеющим постоянную регистрацию на территории Перми. Подробности - на сайте городской администрации.
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