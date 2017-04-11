← «Время первых»: Космонавты могли сгореть, как спички
Специальный тариф: В Крым за 3500
Пермяки могут купить авиабилет в Крым по специальному тарифу. Росавиация утвердила план объема перевозок программы субсидирования полетов в Симферополь. Рейсы из Перми будут выполнять с 15 мая по 30 ноября. Стоимость билетов для всех городов разная, в зависимости от расстояния перелета: 2500 - 12500 рублей. Для пермяков предельная величина специального тарифа в одном направлении - 3500 рублей. Предложением могут воспользоваться россияне следующих категорий: в возрасте до 23 лет; женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, инвалиды.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
«Время первых»: Космонавты могли сгореть, как спички
Центробанк России отозвал лицензию у «Росэнергобанка»
Молодой мужчина умер, поскользнувшись на дороге
Как «Тотальный диктант» стал настоящим приключением
Сильный пожар: женщину и двух детей успели эвакуировать
Потепление: Над краем нависла угроза скорого паводка
Первый Пермский микрорайон: Обманутым дольщикам дали слово
Главный тренд - индивидуальный подход к каждому клиенту
По уши в грязи: Мы платим налоги, где дороги?
Постановочка по Фрейду
Добавить комментарий: