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«Время первых»: Космонавты могли сгореть, как спички

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космонавты

День космонавтики в этом году многие россияне  отметят просмотром фильма "Время первых". В основе картины реальные события  о первом человеке, вышедшем в открытый космос. Две супердержавы СССР и США бьются за первенство в космической гонке.  Колоссальный рывок делает экипаж Павла Беляева и Алексея Леонова. Главные роли исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский. Часть съемок прошла на территории Прикамья.

Сцены в тайге снимались в Пермском крае, недалеко от поселка Усьва. Зимой 2016 группа кинематографистов прилетела в окрестности того самого места, где 19 марта 65 года в ручном, нештатном режиме приземлился экипаж Павла Беляева и Алексея Леонова.

Основные актеры в экспедиции участия не принимали. Все эпизоды в тайге снимали общими планами, поэтому вместо актеров были задействованы дублеры. Добираться на место съемок приходилось с помощью оборудования для скалолазания. На этот путь уходило не менее полутора часов. Жесткими были и погодные условия - температура воздуха не поднималась выше отметки 35 градусов мороза.

Для жителей Пермского края полет корабля "Восход-2" значит гораздо больше, чем для жителей других регионов, ведь космонавты приземлились именно на прикамской земле. С космодрома Байконур корабль стартовал 18 марта. Уже в конце первого витка вокруг Земли Алексей Леонов вышел в открытый космос. Однако именно с этого момента начались сложности: вначале Леонов, у которого в космическом вакууме резко раздулся скафандр, никак не мог протиснуться через люк обратно в космический корабль. Тогда Леонов, проявив смекалку, дважды нарушив инструкции, сначала сбросил давление в скафандре на половину, а затем с большим трудом протиснулся через люк головой вперед (а не ногами как полагалось). Затем внутри корабля подскочило давление кислорода. Космонавты могли сгореть, как спички. Отказала система ориентации, в результате чего стала невозможной посадка корабля в автоматическом режиме.  Павлу Беляеву пришлось впервые в мире совершать ручную ориентацию и посадку спускаемого аппарата. По официальной версии, он на 45 секунд позже включил тормозную двигательную установку, в результате чего Восход приземлился не в Казахстане, а на Урале.
Алексей Леонов, лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза: "Спускаемся уже на парашюте, слышно, как стропы поют, потом темно под облаками и ущелье. И потом взрыв, и мы мягко сели. Снег проседает под кораблем, и когда мы вдохнули морозный весенний воздух, солнце, это земля - мы ели снег, это Родина. Земля - это наш дом. Мы вернулись в наш дом. Нас так мягко земля приняла.  Это наша родина".

До сих пор Алексей Леонов считает Прикамье второй малой родиной. И носит звание почетного гражданина города Перми.
Именно Алексей Леонов стал главным консультантом проекта по созданию фильма "Время первых". Личное одобрение космонавта получил автор идеи Евгений Миронов, который приступил к её реализации в качестве продюсера, а затем был утверждён на роль самого Леонова. Его коллегу Константина Хабенского на роль Павла Беляева утвердили без кастинга. Создатели фильма хотели, чтобы именно он сыграл этого героя. Больше года Миронов и Хабенский тренировались, чтобы быть готовыми к съемкам. Оба актера провели в спортзале в сумме около 4 000 часов. Как шутят авторы проекта, о процессе подготовки можно снять отдельный фильм.

Специально для киноленты были изготовлены два макета спускаемого аппарата - одна из капсул использовалась для интерьерных съемок, другая - для экстерьерных.
Создателям фильма дали доступ только к дизайну космических приборов. Внутреннее устройство космической техники до сих пор засекречено.
Вес экстерьерной капсулы составляет 200 кг, а диаметр - 235 см.
Евгений Миронов пытался лично повторить одно из самых невероятных действий Алексея Леонова во время выхода в открытый космос - совершить "кувырок" в трубе шлюза диаметром чуть более метра, однако ему это так и не удалось.
Чтобы сцены в невесомости смотрелись максимально эффектно, были созданы "цифровые дублеры" Миронова и Хабенского. Актеров "отсканировали" на круговой установке из 80 фотоаппаратов.

Специально для съемок художники по костюмам создали четыре скафандра: два для актеров и два для их дублеров. В отличие от оригинальных комбинезонов 1965 года, костюмы были намного легче, но из-за синтетического материала исполнители в них буквально истекали потом. Шлемы были сделаны под заказ английской компанией, работающей с голливудскими студиями.
Сегодня сайт Кинопоиск даёт фильму 8 звезд из 10. Как оценивают ленту пермяки, понять пока сложно, впрочем, пермский зритель вред ли останется равнодушным, увидев кадры, снятые в долине реки Усьвы. Здесь же в 2013 году снимали картину "Географ глобус пропил".

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество, Кино, в России

Опубликовано: 11.04.2017 в 14:20 в рубрике - Новости телеканалов

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