Центробанк России отозвал лицензию у "Росэнергобанка", который занимал 92 место в банковской системе страны. Как сообщается в пресс-релизе, руководство и собственники банка выводили активы, предоставляя кредиты компаниям, которые не занимались реальной деятельностью. Один из офисов банка располагается в Перми на ул.Краснова.

У входа ажиотажа не наблюдается. Причина отзыва - кредитная организация оказалась неспособна выполнять обязанности перед кредиторами. Банк использовал рискованную бизнес-модель управления активами, а в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения. Все документы переданы в следственный комитет, будет возбуждено уголовное дело. На время следствия в банке назначено конкурсное управление.