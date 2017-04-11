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Центробанк России отозвал лицензию у «Росэнергобанка»
Центробанк России отозвал лицензию у "Росэнергобанка", который занимал 92 место в банковской системе страны. Как сообщается в пресс-релизе, руководство и собственники банка выводили активы, предоставляя кредиты компаниям, которые не занимались реальной деятельностью. Один из офисов банка располагается в Перми на ул.Краснова.
У входа ажиотажа не наблюдается. Причина отзыва - кредитная организация оказалась неспособна выполнять обязанности перед кредиторами. Банк использовал рискованную бизнес-модель управления активами, а в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения. Все документы переданы в следственный комитет, будет возбуждено уголовное дело. На время следствия в банке назначено конкурсное управление.
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