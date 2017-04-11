Молодой мужчина умер, поскользнувшись на дороге

Следственный комитет начал проверку по факту трагедии, которая произошла на улице Строителей в Перми. 34-летнего жителя дома №16 нашли мертвым на автомобильной парковке. Очевидцы говорят, что он получил смертельную травму, поскользнувшись на нечищеной дороге. В местном ТСЖ настаивают, что у мужчины случился сердечный приступ.

34 года, относительно здоров. Молодой человек, как обычно, вышел из дома и направился в сторону парковки к своему автомобилю. До машины не дошел буквально несколько метров. Его бездыханное тело нашли прохожие уже через несколько часов.

Охранник на парковке в этот день как назло заболел. Поэтому свидетелей трагедии на сегодня фактически нет.

У погибшего осталась жена и 9-летняя дочь, которые по понятным причинам сейчас не сильно расположены к общению с журналистами. Но по их версии в трагедии в первую очередь виновно руководство ТСЖ. Нечищеная территория и банальная лужа, в которой погибший, потеряв сознание, попросту захлебнулся. У руководства ТСЖ на это своя правда. Во-первых, территория парковки муниципальная, а во-вторых, одной лужи для смерти явно недостаточно.

Любовь Хорышева, председатель ТСЖ «Союз»: "Никто не видел, что он поскользнулся. Просто шел и упал. Если даже руки у человека вдоль тела, он не мог себе помочь, значит, человек был без сознания. Мы так понимаем. Нам сказали, что сердечный приступ".

Расставить все точки на i теперь смогут только следственные органы.

Николай Казаков, заместитель руководитель следственного отдела по Дзержинскому району г. Перми СУ СК по Пермскому краю: "Зарегистрирован в следственном отделе материал. В настоящее время проводится доследственная проверка. Проводятся необходимые мероприятия, назначена экспертиза, по результатам которой будет принято законное решение".

Судебно-медицинская экспертиза продлится около месяца. Только тогда можно будет достоверно говорить о причинах смерти молодого человека. А пока одно место на парковке у дома на Строителей, 16 остается незанятым. Друзья и родственники до сих пор несут сюда цветы.