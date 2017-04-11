Как «Тотальный диктант» стал настоящим приключением

В Прикамье озвучили предварительные итоги всероссийской акции «Тотальный диктант». В Пермском крае его написали 3 тысячи человек. Проверяли свою грамотность в этом году в самых разных местах, в частности в Кунгурской ледяной пещере на глубине 80 метров под землей и при температуре всего плюс пять градусов. Автором текста для всей страны стал писатель, закончивший филфак ПГУ Леонид Юзефович. Уже известно, что больше всего было допущено ошибок в словах «коньяк» и «стерлядь». Окончательно все работы должны проверить к 12 апреля.

Алексей Прокопьев: "Я читал о том, как «Тотальный диктант» проводится на различных необычных площадках. Честно говоря, площадка Кунгурской ледяной пещеры мне кажется самой необычной в России. Написать диктант здесь – настоящее приключение".