Теодор Курентзис возглавит крупнейший оркестр Европы
Художественный руководитель пермского Театра оперы и балета Теодор Курентзис будет первым главным режиссером немецкого симфонического оркестра Юго-Западного радио, который является крупнейшим в Европе. К своим обязанностям дирижер приступит уже в следующем сезоне. Первые выступления оркестра под руководством греческого дирижера состоятся в январе следующего года в Штутгарде и Фрайбурге. Предполагается, что Теодор Курентзис будет дирижировать при исполнении Девятой симфонии Брукнера.
Теодор Курентзис на радость нашим жителям не покидает Пермь. Он продолжит свою работу в Пермском театре оперы и балета на посту художественного руководителя, маэстро подписал новый контракт сроком на пять лет. До 2021 года Теодор Курентзис будет с нами, параллельно работая в Германии.
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