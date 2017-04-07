Мзду не беру

Пермяка, который пытался дать взятку в 15 тысяч рублей полицейскому, будут судить. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, утром 1 марта инспектор ГИБДД остановил автомобиль «Land Rover» для того, чтобы проверить документы водителя. Выяснилось, что 42-летний мужчина лишен прав. Злоумышленник не хотел получать административное наказание, поэтому предложил инспектору ДПС взятку. Мужчина положил на заднее сидение полицейского автомобиля 15 тысяч рублей. Полицейский отказался принимать деньги и сообщил о преступлении в следственные органы. Злоумышленника привлекли к административной и к уголовной ответственности. Материалы дел направили в суд.