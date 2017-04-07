Баскетбольная «заруба»: Суперфинал Чемпионата «КЭС-Баскет» пройдет в Перми

С 16 по 22 апреля в Перми состоится Суперфинал Чемпионата школьной баскетбольной лиги сезона 2016-2017 гг. В решающих битвах примут участие 34 лучшие школьные команды юношей и девушек. В том числе сборная пермской школы №9.

Рассказ о пермском баскетболе можно смело начинать со спортивного зала в школе № 9. 30 лет назад здесь тренировались игроки баскетбольного клуба Урал-Грейт. 6 лет подряд проходили городские финалы школьной баскетбольной лиги. И сейчас юноши с увлечением играют в эту самую красивую игру с мячом - в надежде завоевать главный приз чемпионата школьной баскетбольной лиги - поездку на Финал 4-х Евролиги в Стамбул.

Среди баскетбольных трофеев есть и трогательная по содержанию растяжка от выпускников: "С благодарностью за баскетбол в нашей жизни". Из-под пера школьного учителя физкультуры Игоря Сухинина вышло не одно поколение здоровых и спортивно ориентированных юношей и девушек. Не случайно, в 2007-ом - год образования школьной баскетбольной лиги в Перми - чемпионами стали одинадцатиклассники именно этого учебного заведения.

Игорь Сухинин, учитель физкультуры СОШ №9: "Как я сказал на последнем звонке потом этим ребятам: мы открыли окно в Европу. Так было сказано. Они были первыми чемпионами ШБЛ, мы съездили в Мадрид. Очень много выпускников нашей школы играли на разном уровне, до сих пор играют. Даже в "Парме" сейчас 3 человека: в молодёжной, в ДЮБЛе. И, даже за основной состав играют".

Спустя 10 лет команда юношей из "9-ки БАСКЕТ" снова в финале но уже с приставкой - СУПЕР, теперь всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги "Кэс- Баскет".

Десять лет искренних эмоций, яркого шоу и качественного баскетбола. Ежегодно лучшие из лучших съезжаются на Суперфинал Чемпионата, где вписывают свои имена в историю главной школьной баскетбольной Лиги страны. Решающие битвы Юбилейного сезона пройдут на малой родине - в Перми. Во время жеребьёвки в здании правительства Пермского края оргкомитет Лиги распределил юных баскетболистов по группам, в которых участники сыграют "по кругу", т.е каждая с каждой.

Финальный аккорд юбилейного чемпионата пройдёт 22 апреля в УДС Молот. Организаторы обещают грандиозный праздник, достойный этой Мекки пермского баскетбола. На паркете за победу будут состязаться сборные девушек и юношей. В Фан- Зонах развернутся спортивно- развлекательные площадки для детей. Гвоздём Суперфинала станет Вип-Матч. В противостоянии сборных Пермского края и друзей "Кэс- Баскет" сойдутся игроки победного состава Урал-Грейта, Пармы, чемпионы Школьной лиги разных лет. И звёзды мировой величины.

Алексей Фролов, автор и руководитель проекта "Чемпионат ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ": "Такие матчи непредсказуемы. Если вы помните, однажды в 13 году мы делали товарищеский матч с Реал- Мадридом. Я очень надеюсь, что здесь будет такой же интересный матч, будет настоящая баскетбольная заруба. Потому что пермский болельщик разбирается в профессиональном баскетболе. И делать что- то другое, делать что-то некачественное - это неправильно".

Чемпионат Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" объединяет детей, великих спортсменов и всех неравнодушных к баскетболу людей. Приходите всей семьёй на главный праздник десятилетия 22 апреля в УДС Молот!



