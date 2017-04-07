«Мотовилихинским заводам» удалось договориться с энергетиками
Крупнейшему оборонному предприятию в Пермском крае "Мотовилихинским заводам" удалось договориться с энергетиками. 6 апреля из-за долгов в более чем 40 миллионов рублей оборонный комплекс должны были отключить от электроэнергии до аварийной брони. Из-за этого производство могло встать, это могло повлиять на теплоснабжение котельных, которые находятся на балансе завода и обслуживают часть домов, расположенных в Мотовилихинском районе. После встречи руководства предприятия с пермскими энергетиками часть долга удалось погасить и договориться о графике погашения остальных.
Александра Бахматова, начальник отдела по связям с общественностью ПАО "Мотовилихинские заводы": "Мотовилихинские заводы" закрыли часть долга перед энергетиками, существует договоренность с ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ об отмене отключения электроэнергии, ведутся переговоры о погашении оставшегося долга. Предприятие работает в штатном режиме".
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