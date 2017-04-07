Подарок к 75-летию Нытвы - обновленный парк

В Пермском крае началось формирование комфортной городской среды. Так называется федеральная программа. Если проще – сами люди могут решить, на что именно можно потратить бюджетные деньги. Они выделены, кстати, на 800 дворов и 60 общественных зон. Для примера, общественные слушания прошли в Нытве.

Весной о массовом гулянии в Нытвенском городском парке напоминает только засыпанная снегом детская площадка. Но даже сейчас она точка притяжения для школьников, в мечтах о лете.

О том, как будет выглядеть городской парк уже в этом году, рассказывают на общественных обсуждениях. Жители сами предлагают заявки, из которых отбирают самые достойные. Пока в парке запланирована реконструкция амфитеатра, новые дорожки, освещение и даже малая сцена в виде настоящего корабля. Нытва становится участником проекта по формирования комфортной городской среды. В обновлении парка сегодня заинтересованы все.

Ринат Хаертдинов, глава Нытвенского муниципального района: "Будем стараться насыщать эту территорию всеми элементами, чтобы было интересно всем категориям граждан".

О том, чтобы все это пространство было наполнено жизнью, можно не беспокоиться. Местный совет ветеранов - постоянные участники городских праздников - уже задумались о расширении географии.

Нина Власова, председатель совета ветеранов Нытвенского района: "У нас не только бывают наши нытвенцы, приезжают и наши гости, они на наши праздники всегда приезжают".

Реконструкция парка - это своеобразный подарок к 75-летию города, отмечать который в городе начнут совсем скоро. И первое мероприятие в этом списке в городе Металлургов намечено на 1 мая, видимо, для того чтобы окончательно растопить снег, здесь пройдет большой кузнечный фестиваль.

Здесь же запланирована реконструкция сразу 6 дворов. По инициативе главы Прикамья заседания межведомственной комиссии по программе благоустройства в крае теперь будут проходить каждый месяц. Максим Решетников подчеркнул, что сейчас важно, чтобы весь процесс проходил под контролем жителей и общественных организаций. Заявки можно, пусть и на следующий год, можно подавать уже сейчас.

Александр Бондаренко, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края: "Со следующего года мы участниками программы благоустройства территории видим все поселения с численностью населения от 1000 человек - это более чем 300 населенных пунктов".

В целом программа благоустройства пока рассчитана до 2022 года. Кто станет ее участником, сегодня по большей части зависит от самих жителей. По расчетам количество дворов, которые будут благоустроены, достигнет 5,5 тысяч. И это плюсом к городским паркам и скверам.