В плену у лужи

Накауне утром в Перми в буквальном смысле утонул автомобиль. Он оказался обездвижен в огромной луже талых вод на ул.Чердынская в Индустриальном районе. Место это уже стало проклятьем для местных автомобилистов. С незавидной регулярностью здесь ломают бампера и теряют регистрационные знаки.

В плену полуметровой лужи оказалась "Киа Спектра". Чтобы вода ушла, прорыли канал - можно слышать, с какой скоростью утекает вода.

Несмотря на такое показательное ЧП, водители продолжают штурмовать эту дворовую заводь. Под слоем воды скрыты номерные знаки и рамки, кругом обрывки верёвок и тросов, оставшихся после многочисленных попыток выдернуть застрявшие машины.





Как рассказывают местные жители, для них гигантская лужа давно стала привычной частью пейзажа. Правда, так надолго машины здесь никогда не бросали. Страдают и пешеходы - даже видимость тротуара скрыло под водой. И какими бы аккуратными ни были водители - на протяжении всей улицы Чердынской - сохранить одежду чистой не получается.



Счастлива разве что местная ребятня, для мальчишек резиновые сапоги на ближайший месяц единственная подходящая обувь. Правда, такие игры здесь, на Чердынской, небезопасны.



Этот участок дороги напоминает трассу для экстремального вождения. Для наглядности возьмем палку 160 см, вниз она уходит наполовину, при том, что яму засыпали. Все это осыпается с каждым днем все больше и больше и становится опасным. Местные жители гадают, почему до этого нет дела ни чиновникам, ни Управляющей компании.