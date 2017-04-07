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Корюшка, чавыча, белорыбица: новая партия камчатского улова в Перми

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рыба

Камчатка. Воды Северно-Ледовитого и Тихого океанов - почти четверть всей российской рыбы добывают здесь. Как правило, коптят на натуральных опилках яблони и ольхи. Так благородная рыба сохраняет свои питательные свойства и приобретает уникальный вкус. Затем морские деликатесы самолетом доставляют к прилавкам российских магазинов.

Татьяна Воловик, продавец стенда «Рыбак Камчатки»: "Конечно же, самая вкусная, самая жирная и нежная - это чавыча. Как видите, рыбы огромные, жир с них так и течет - что говорит об их свежести".

Похоже, именно это и привлекает пермских покупателей - очередь у прилавка «Рыбак Камчатки» собирается еще до открытия выставки. Надежду Дружинину ожидание нисколько не тяготит, напротив - есть время определиться с выбором и пообщаться с такими же ценителями морских деликатесов.

Кроме чавычи популярностью пользуются брюшки красной рыбы - они, как уверяют продавцы, богаты питательными элементами и натуральным рыбьим жиром. 100 граммов достаточно, чтобы быть в тонусе и запастись энергией.

С виду не такая масштабная, как чавыча - корюшка - тоже любимица среди населения тех мест, где ее вылавливают. На нерест корюшка выходит почти сразу после схода льда, когда верхние слои воды прогреваются до 4С. А это значит, что сейчас для этой рыбы самое время, поэтому на витрине ее пермяки смогут найти обязательно. А еще кижуч, нерку, горбушу, эсколар, консервы и красную икру.

Определиться с выбором можно прямо стоя в очереди, весь ассортимент можно попробовать. Продегустировать дальневосточные деликатесы и определиться с выбором можно на стендах «Рыбак Камчатки» на «Пермской ярмарке» в рамках выставки «Регионы России» до конца недели.

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество, Реклама

Опубликовано: 07.04.2017 в 11:24 в рубрике - Новости телеканалов

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