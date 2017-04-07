Сэкономить на детском отдыхе поможет бюджет

О подготовке детских лагерей к летнему сезону в подробностях рассказали пермские власти. Ключевые вопросы – куда отправятся дети, и сколько это будет стоить для родителей.

До первой смены остается два месяца. В Прикамье полным ходом идет подготовка к летней оздоровительной кампании. По данным Роспотребнадзора, к открытию готовятся 1200 детских лагерей. Больше всего беспокоит снег, а точнее - его количество.

Евгений Бедин, директор детского оздоровительного лагеря «Звездный»: "Для лагеря особой проблемы не составляет. Единственное, для уборки территории, чтобы успеть. Придется больше усилий приложить, чем позже снег стает, тем дольше у нас стоит площадка неубранная".

Отправить ребенка в лагерь в среднем стоит 26 тысяч рублей. Затраты можно снизить с помощью сертификата или компенсации части расходов на оплату стоимости путевки. Размер бюджетной поддержки зависит от величины среднемесячного дохода или социального статуса семьи. Также важно, чтобы ребенок был зарегистрирован по месту жительства в городе Перми. На схеме лишь малая часть категорий. Остальные подробности на сайте городской администрации.

Юлия Овсянникова, начальник департамента социальной политики администрации города Перми: "Родитель сначала определяется с формой бюджетной поддержки, готовит пакет документов. Он достаточно простой, там либо свидетельство о рождении, либо паспорт ребенка в зависимости от возраста, паспорт родителя".

Понятно, что лагерь для детей доложен быть безопасным, со вкусными обедами и интересной программой. В этом году, кстати, городской департамент образования последнему пункту уделил особое внимание. Есть предложение не только развлекать, но и развивать: приглашая дизайнеров, промышленников и даже парламентариев.

Пункты выдачи сертификатов на оздоровление детей в Перми откроются 17 апреля. Всего их будет 28. Родители смогут подать документы в любом районе города. Остаётся определиться с выбором - загородный, дневной или палаточный лагерь.