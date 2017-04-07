Пермская гимназистка вошла в пятерку лучших школьников России

11-классница пятой пермской гимназии Анна Ковалевская вошла в пятерку лучших школьников России. Таковы итоги финального этапа конкурса «Ученик года», который прошел в Ульяновске. По словам девушки, иметь одни пятерки в дневнике вовсе необязательно. Главное - доказать, что ты лидер. В финальный этап прошли 26 школьников из разных уголков страны. Всем им необходимо было выполнить интеллектуальные и творческие задания. По итогам победителем стал представитель Мордовии, который получил премию в 100 тысяч рублей. Что касается Ани, то девушка сейчас готовится сдавать ЕГЭ и рассуждает о том, что может остановить утечку мозгов из Прикамья.

Анна Ковалевская, призер конкурса «Ученик года - 2017»: "Те специальности, которые существуют, они на должном уровне, но все равно не на том, который можно получить в Москве или Санкт-Петербурге. В Перми не так развиты те специальности, на которые я бы хотела поступить, но я не исключаю, что потом вернусь в Пермь".