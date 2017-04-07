В массовом ДТП на Чусовском мосту погибли 2 человека
Cтрашная авария произошла на Чусовском мосту. Спровоцировал ДТП водитель машины Тойота Камри. Об этом сообщает Госавтоинспекция. Мужчина пересек сплошную линию и пошел на обгон. На мосту или эстакаде это является грубейшим нарушением правил. На полосе встречного движения, столкнувшись с несколькими автомобилями - Газелью и микроавтобусом Мерседес - авто отбросило на Фольксваген и фургон ГАЗ. Водитель и пассажир Тойоты погибли, еще трое человек доставлены в больницу.
Ян Панченко, заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Пермскому краю: "Предварительно погибли два человека, еще трое получили ранения. Предварительно причиной послужил выезд на полосу встречного движения, сейчас проводится проверка".
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