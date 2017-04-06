«Уйма времени» и никакой политики
Ко Дню смеха в Пермской арт-резиденции открылась выставка карикатуры, гобелена и арт-объектов "Уйма времени". Более двадцати пермских авторов затронули привычные темы в легкой и ироничной форме.
Художник Дмитрий Кононов известен в карикатурных кругах под псевдонимом Митя. В пермской арт-резиденции он представляет свои размышления на тему времени. Тема бесконечная, говорит карикатурист. Например, пара, сидящая на скамейке - это время любить.
Дмитрий Кононов, художник-карикатурист: "Если ты сможешь работу объяснить, как-то привязывая ко времени, не затрагивая часы, будильники, башенные часы, а только вот само название "Время" - то значит работа удалась".
На выставке представлены работы Пермских карикатуристов клуба "Пекари" и учеников школы-студии "Точка". Помимо карикатурных изображений в экспозицию вошли и гобелены, а также арт-объекты.
Юрий Лапшин, художественный руководитель Пермской арт-резиденции: "Это мощный эксперимент, здесь есть работы, которые не выставлялись".
Всего в проекте приняли участие более 20 авторов, каждый из которых по-своему отразил широкую тему времени в своих работах. По словам Дмитрия Кононова, пермские карикатуристы имеют свой отличительный почерк. Все они любят свой город и часто рассказывают в своих работах о событиях и местах Перми.
Дмитрий Кононов, художник-карикатурист: "У нас может быть меньше агрессии, мы город не центральный, у нас меньше политики. Потому что взять тех же москвичей и питерцев, у них политика больше преобладает".
Если даже у пермяков не так много свободного времени, в пермской арт-резиденции его "уйма". Посмотреть выставку пермских карикатуристов "Уйма времени" здесь можно до 3 мая.
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