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«Неоновый апрель» пермских абстракционистов

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апрель

Галерея "Марис-Арт" представляет выставку "Неоновый апрель". Семь художников, идейным вдохновителем которых стал пермский абстракционист Анатолий Френкель, показывают живописные и графические работы. Концепция экспозиции основана на сумеречном восприятии весны.

"Неоновый апрель" - в названии выставки кроется, игра букв и ударений. Для того чтобы понять смысл, нужно разложить это слово по частям НЕО-новый, и читать уже немного с другим ударением неоновый, то есть обновлённый. И так со всеми картинами на выставке, рядом с каждой нужно остановится и поразмышлять.

Анатолий Френкель: "Это встреча двух интеллектов, она может либо состоятся либо нет, если контакт происходит, то зритель считывает некое собственное содержание, во всяком случае эта работа даёт ему такую возможность". 

Именно поэтому, расшифровывать и написать текст под картину невозможно. В любом случае, каждый должен увидеть что-то своё. Как например в картине Татьяны Нечеухиной "На бегу"- эта работа занимает центральное место во всей апрельской экспозиции, если смотреть на неё с разных сторон, то кажется, что это две совершенно непохожие картины.
Татьяна Нечеухина, член Союза художников России: "Я попробовала сделать женщин, которые не фиксируются они есть и их нет. Я и хотела, чтобы работа она была убегающая".
Совсем другие работы у Андрея Побережника. Здесь соединились древние орнаменты с неоновой яркостью, пусть даже не вполне апрельской. Кстати аббревиатуры ОСБ и ОСБ 1 и 2 в названиях этих работ, расшифровываются как отпуск солнечные блики.
Андрей Побережник, художник:
- Это скорее мечта, но я обычно работаю под музыку, это техно по-моему.

Вообще организаторы в этой выставке попытались отобразить поэтическое и символическое начало в изобразительном искусстве. Каждый элемент в работе художника, представленного здесь, - это символ, а вот чего - каждый зритель решит для себя сам.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 06.04.2017 в 17:33 в рубрике - Новости телеканалов

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