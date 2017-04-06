Таланты нужно выращивать

В камерном театре "Кто" состоялся первый открытый показ учеников актерской студии. Ребята продемонстрировали зрителям, чему научились за три месяца.

Для создания театра достаточно одного коврика и двух актеров, считал Владимир Немирович-Данченко, выдающийся театральный режиссер прошлого столетия. Такому примеру последовали пермяки Елена Костарева и Рамисс Заббаров - выпускники Пермского института культуры, и год назад создали свой профессиональный камерный театр "КТО", где как раз-таки всего два актера.

Рамис Заббаров, актер, режиссер , руководитель театра "КТО": "Мы играем только моноспектакли, мы решили занять эту нишу, потому что в нашем городе зрители мало где могут увидеть моноспектакли".

В репертуаре Театра "Кто" пять спектаклей по пьесам Евгения Ионова - драматурга, выходца из Перми, который сейчас живет в Санкт-Петербурге.



Помимо спектаклей здесь регулярно устраивают шоу уличной магии. При театре три месяца назад заработала студия актерского мастерства, где каждый желающий старше 16 лет может попробовать реализовать свой талант. Как, например, Тимофей Кураев в этом году оканчивает 11 класс и готовится поступать в театральный вуз.Занятия в студии хорошее тому подспорье.



Студийцы обучаются по программе, которую проходят все актеры театра и кино в высших учебных заведениях. Елена и Рамис, как уже действующие актеры и режиссеры, с удовольствием передают полученные знания другим. Тем самым продолжая дело своего мастера - Виктора Ильева.

Виктор Ильев, профессор кафедры режиссуры и мастерства актера ПГИК, Заслуженный работник культуры РФ, Член Союза театральных деятелей РФ: "Я радуюсь тому, что они продолжают не только как актеры и режиссеры, а еще и то, что они занимаются педагогической деятельностью, это очень сложная работа, надо выращивать таланты, и они берутся за это, это очень хорошо, когда при театре есть своя студия - это будущее театра".

Виктор Ильев вместе с коллегами из института культуры оказался в числе зрителей, кто пришел оценить работу начинающих актеров. Ребята показали то, чему научились за три месяца на актерских тренингах и, надо сказать, приятно удивили всех присутствующих.

Упражнениям с воображаемыми предметами или на память физических действий большое, исключительное значение придавал Станиславский. Он считал, что весь тренинг действия способствует укреплению физического чувства правды, и эти упражнения совершенствуют прочные навыки логики, последовательности и непрерывности действий, а потому как нельзя кстати будут полезны будущим актерам.