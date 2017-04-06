Смерть солдата: в Екатеринбурге допросят 100 человек
В рамках расследования уголовного дела о гибели пермского солдата в части под Екатеринбургом будет допрошено порядка 100 человек, среди которых сослуживцы и начальство юноши. Потерпевшим по делу признан отец Дениса, сообщает портал 59.ru. Делом занимается 58-я военно-следственная часть Екатеринбурга. Сейчас проводится судебная экспертиза по выявлению причин гибели. Пока известно, что юноша заступил в наряд на КПП, где и был найден позже мертвым. Родственники сообщили, что юноша в последние месяцы регулярно просил деньги у родителей.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
На лабутенах и в восхитительных часах
«Эко-бум» превращает мусор в высокую моду
Чего ждать девятиклассникам и их родителям?
100-летие ЗАГСа: за каждой записью - судьба человека
«Регионы России»: вся страна в одном павильоне
И жалко, и страшно: Одинокому пенсионеру отключили газ
Театральный десант в столичном ГУМе
На поддержку села казна выделяет 3 миллиарда рублей
Молодые и инициативные - на благо Перми
«Ш», «У» и ! За отсутствие спецзнаков начинают штрафовать
Добавить комментарий: