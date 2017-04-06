На лабутенах и в восхитительных часах

В ТРК "Колизей-Атриум" в Перми изъяли большую партию поддельной брендовой одежды и часов. Контрафакт обнаружен сотрудниками пермской таможни и полиции во время проверки. В одном из отделов мужской одежды обнаружены вещи с изображением Adidas, Nike, Armani, Dolce & Gabbana, Lacoste. Здесь же на прилавках были представлены подделки- наручные часы известных мировых марок: MONTBLANC, PАTEC PHILIPP, BVLGARI, CARRERA, HERMES, CARTIER. Всего 194 предмета стоимостью более 721 тысячи рублей. На эту сумму индивидуальный предприниматель планировал продать товар.