На лабутенах и в восхитительных часах

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подделка

В ТРК "Колизей-Атриум" в Перми изъяли большую партию поддельной брендовой одежды и часов. Контрафакт обнаружен сотрудниками пермской таможни и полиции во время проверки. В одном из отделов мужской одежды  обнаружены вещи с изображением Adidas, Nike, Armani, Dolce & Gabbana, Lacoste. Здесь же на прилавках были представлены подделки- наручные часы известных мировых марок: MONTBLANC, PАTEC PHILIPP, BVLGARI, CARRERA, HERMES, CARTIER. Всего 194 предмета стоимостью более 721 тысячи рублей. На эту сумму индивидуальный предприниматель планировал продать товар.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.04.2017 в 15:21 в рубрике - Новости телеканалов

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